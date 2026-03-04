Stasera tutto è possibile: anticipazioni, ospiti, cast, giochi, concorrenti, quante puntate, streaming, Stefano De Martino, Rai 2

Torna Stasera tutto è possibile, lo show di successo condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Il conduttore del prossimo Sanremo torna con tutta la band di ospiti per regalarci nuove serate di divertimento. Non mancheranno nel cast gli amici storici del programma come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia e tante novità. Uno show divertente con tanti giochi, tra cui l’immancabile stanza inclinata. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni: cast, ospiti e giochi

Alla conduzione del programma, giunto alla sua dodicesima edizione, ancora una volta Stefano De Martino. Divertirsi, tra leggerezza e risate: torna la squadra di Stasera tutto è possibile. L’unica regola del programma è divertirsi, e regalare al pubblico a casa un po’ di leggerezza e spensieratezza. Nel cast fisso troviamo gli ospiti immancabili che hanno caratterizzato il successo dello show, come Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo. Non mancheranno, poi, le imitazioni di Vincenzo De Lucia e si aggiungeranno, quest’anno, quelle di Claudio Lauretta, che inaugurerà la prima puntata con la sua imitazione di Gerry Scotti.

Sette le puntate in programma, ognuna con un tema diverso, a cominciare da “Step Back”, tema della prima puntata. Come da tradizione, lo show andrà in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, pronto ad accogliere, settimana dopo settimana, vecchi e nuovi amici di STEP: comici, attori e volti noti dello spettacolo e non solo, pronti a mettersi gioco e improvvisare nelle varie prove. Per il primo appuntamento, gli altri ospiti saranno: Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio.

Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma: La Stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette alla prova improvvisazione ed equilibrio. Confermati anche i grandi “classici”, come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo. E ci saranno, naturalmente, alcune novità e sorprese.

Presenti, anche in questa nuova edizione, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

Stasera tutto è possibile 2026: quante puntate

Quante puntate sono previste per Stasera tutto è possibile 2026? In tutto sono previste sette puntate, in onda su Rai 2 dal 4 marzo 2026 ogni mercoledì in prima serata. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare):

Prima puntata: 4 marzo 2026

Seconda puntata: 11 marzo 2026

Terza puntata: 18 marzo 2026

Quarta puntata: 25 marzo 2026

Quinta puntata: 1 aprile 2026

Sesta puntata: 8 aprile 2026

Settima puntata: 15 aprile 2026

Streaming e tv

Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda ogni martedì alle ore 21,30 su Rai 2 (subito dopo la fine di Affari tuoi su Rai 1). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.