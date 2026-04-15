Sister Act – Una svitata in abito da suora: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Sister Act – Una svitata in abito da suora, film del 1992 diretto da Emile Ardolino. Ebbe un grande successo, motivo per cui nel 1993 fu girato il sequel. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Deloris Wilson, in arte Van Cartier, è l’esuberante solista di un trio musicale femminile in stile anni sessanta, “The Ronelles” (parodia delle Ronettes), che si esibisce al Moonlight Lounge, un casinò di Reno, in Nevada. La donna è anche l’amante del proprietario del locale, Vince LaRocca, che all’insaputa di Deloris conduce loschi affari di cui il casinò è la copertura. L’uomo, che pur sostenendo di amarla tantissimo si rifiuta di divorziare dalla moglie, una sera ha l’ennesimo litigio con Deloris, al termine del quale i due si lasciano in malo modo. Per farsi perdonare, Vince fa spedire all’amante una bellissima pelliccia viola, che però lei scopre appartenere alla moglie Connie. Offesa da questo gesto superficiale, Deloris va nel suo ufficio per restituirglielo e scaricare l’uomo definitivamente, ma finisce con l’assistere involontariamente all’esecuzione di Ernie, l’autista personale di Vince, colpevole di aver fatto una soffiata alla polizia il giorno prima. Deloris, visibilmente spaventata, si dà alla fuga: l’uomo le sguinzaglia dietro i suoi due tirapiedi Willy e Joey, ma la donna riesce a raggiungere la stazione di polizia, dove il tenente Eddie Souther la mette al corrente delle attività criminali di Vince e le chiede di deporre contro l’ex amante in qualità di testimone chiave. Il processo, però, si terrà solo di lì a un paio di mesi: nel frattempo Deloris dovrà nascondersi sotto falsa identità nel convento di Santa Caterina a San Francisco, California. Nonostante molte proteste e la titubanza della stessa Madre Superiora del convento, la donna diventa suo malgrado una suora, assumendo l’identità di Suor Maria Claretta.

Sister Act: il cast

Abbiamo visto la trama di Sister Act, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Whoopi Goldberg: Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta

Maggie Smith: Madre Superiora

Kathy Najimy: Suor Maria Patrizia

Wendy Makkena: Suor Maria Roberta

Mary Wickes: Suor Maria Lazzara

Bill Nunn: Tenente Eddie Souther

Harvey Keitel: Vince LaRocca

Richard Portnow: Willy

Robert Miranda: Joey

Joseph Maher: Monsignor O’Hara

Rose Parenti: Suor Maria Alma

Ellen Albertini Dow: Suor Maria Felicita

Ruth Kobart: Suor Maria Ignazia

Charlotte Crossley: Tina

Jenifer Lewis: Michelle

Joseph G. Medalis: Henry Parker

Max Grodénchik: Ernie

Toni Kalem: Connie LaRocca

Jim Beaver: Detective Clarkson

Guy Boyd: Detective Tate

Joseph G. Medalis: Detective Henry Parker

Michael Durrell: Avvocato Larry Merrick

Terriel Lara: Suora insegnante di Deloris da piccola

Isis Carmen Jones: Deloris da piccola (Deloris Wilson)

Eugene Greytak: Papa Giovanni Paolo II

Streaming e tv

Dove vedere Sister Act – Una svitata in abito da suora in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 15 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.