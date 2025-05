Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 maggio 2025

Questa sera, lunedì 5 maggio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 5 maggio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il Conclave per eleggere il prossimo Papa. Si riapre poi il capitolo Bayesian con l’inizio delle operazioni di recupero e le ultime novità sul mistero del veliero affondato a Porticello nella notte del 19 agosto 2024. Si ritorna, inoltre, sulla storia del piccolo Luca, il bambino di 4 anni sottratto alla famiglia affidataria. Infine, focus sulla sicurezza con una nuova pagina del reportage della trasmissione su furti e rapine in diverse città italiane. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Piero Schiavazzi, Lucetta Scaraffia, Camillo Langone, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli, Simonetta Matone, Alessandro Rico, Alessandra Viero, Sergio Cutolo, Roberto Giacobbo, Letizia Moratti e Rita Dalla Chiesa.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.