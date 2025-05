Gerri: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 5 maggio

Questa sera, 5 maggio 2025, va in onda la prima puntata di Gerri, la fiction con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. La serie è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (Edizioni E/O), diretta da Giuseppe Bonito. In tutto sono previste quattro puntate. Ecco le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e trama

La serie è ambientata a Trani, in pieno inverno. Il corpo senza vita di una ragazzina viene ritrovato lungo una spiaggia deserta. Si scopre che la giovane è la rampolla di una famiglia importante, si chiama Rossella Albani è figlia di un avvocato molto potente. Le indagini si concentrano sui rapporti che la famiglia Albani ha con altre famiglie in vista, come la famiglia Longo e quella del senatore La Guardia. Ma Gerri sceglie invece di percorrere un’altra pista, dopo aver parlato con la migliore amica della vittima. Nel frattempo, il diretto superiore, ma anche fidato amico di Gerri, Marinetti, preoccupato per le inquietudini dell’ispettore decide di indagare sul passato che lo tormenta ma che non riesce del tutto a ricordare.

Nel secondo episodio della prima puntata della fiction Gerri di Rai Uno ci ritroviamo invece nella notte di Natale. Gerri e Lea, sono gli unici rimasti di turno in Questura, e si devono recare in un deposito abbandonato dove hanno segnalato dei colpi d’arma da fuoco. Qui scoprono che a sparare è stata l’arma di una loro collega, che poi è scomparsa. Nel corso dell’indagine Gerri e Lea finiranno a Villa del Possibile, una struttura che accoglie donne in difficoltà e che però nasconde anche molti segreti.

Gerri: cast

Nel cast troviamo grandi attori come Giulio Beranek nel ruolo dell’ispettore Gerri Esposito e Valentina Romani nel ruolo della viceispettrice Lea Coen. A fianco dei due protagonisti ci sono: Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller.

Streaming e tv

Dove vedere Gerri in diretta tv e streaming? Appuntamento ogni lunedì dal 5 maggio 2025 alle ore 21.30 in onda su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.