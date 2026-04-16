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Vita in diretta non va in onda oggi, 16 aprile 2026: ecco perché, il motivo

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AGF
di Antonio Scali
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Vita in diretta non va in onda oggi, 16 aprile 2026: ecco perché, il motivo

Perché La Vita in diretta non va in onda oggi pomeriggio, 16 aprile 2026? Il programma condotto da Alberto Matano questo pomeriggio non va in onda su Rai 1 a causa dello sciopero dei giornalisti e delle giornaliste, per richiedere il rinnovo del contratto di lavoro di categoria, scaduto da ben 10 anni. Proprio per questo motivo oggi i telegiornali sono in onda solo in forma ridotta, e sono diverse le trasmissioni giornalistiche che non vanno in onda. D’altronde se i giornalisti scioperano non c’è chi prepara i servizi o gli inviati o i conduttori. Subito dopo Il paradiso delle signore andrà in onda un film.

Si tratta di un pacchetto di giornate di sciopero che ha già visto un’alta adesione nella data del 27 marzo, e che si ripropone oggi con una nuova giornata. Ecco perché La vita in diretta oggi non è in onda su Rai 1. Il programma tornerà regolarmente in onda domani pomeriggio, 17 aprile.

 

 

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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