Storie italiane oggi non va in onda: perché, il motivo

Perché oggi – 16 aprile 2026 – su Rai 1 non va in onda Storie italiane? Il programma incentrato sulla cronaca condotto ogni mattina da Eleonora Daniele dal lunedì al venerdì oggi non va in onda. Al suo posto una replica di Linea Verde Italia. Il motivo dello stop è legato allo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste, per richiedere il rinnovo del contratto di lavoro di categoria, scaduto da ben 10 anni. Proprio per questo motivo oggi i telegiornali sono in onda solo in forma ridotta, e sono diverse le trasmissioni giornalistiche che non vanno in onda.

Si tratta di un pacchetto di giornate di sciopero che ha già visto un’alta adesione nella data del 27 marzo, e che si ripropone oggi con una nuova giornata. Ecco perché La vita in diretta oggi non è in onda su Rai 1. Il programma tornerà regolarmente in onda domani mattina, 17 aprile.