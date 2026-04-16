Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le Iene

Ascolti tv mercoledì 15 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 15 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Sister Act – Una svitata in abito da suora. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 15 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.