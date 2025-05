Maria Corleone 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 5 maggio

Questa sera, lunedì 5 maggio 2025, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Maria Corleone 2, la serie con protagonista Rosa Diletta Rossi in onda per quattro puntate con la seconda stagione. Vediamo insieme le anticipazioni.

Trama e anticipazioni

Sandra si allontana in fretta insieme al piccolo Giovannino, decisa a proteggerlo a ogni costo. Sa che rimanere alla luce del giorno significherebbe esporsi al rischio di essere rintracciati e per questo, addirittura a Maria tiene nascosti i dettagli del loro rifugio, confidando solo nella speranza che la sorella riesca, da lontano, a garantire un paracadute di denaro e sostegno logistico.

Sul fronte opposto Don Luciano prosegue implacabile la sua rete di affari illeciti, stabilendo equilibri con i partner stranieri di Matteo Lombardo. La mente del boss è già proiettata alla prossima mossa: mantenere saldo il controllo mentre intorno a lui il mondo rischia di sgretolarsi.

Nel frattempo Maria – forte e vulnerabile al tempo stesso – combatte la sua scommessa più personale: salvare la Lady by Corleon e il sogno di un riscatto sociale. Affiancata da Stefano, che da tempo ripone in lei fiducia e ammirazione, Maria avverte però un’altra pressione sul cuore: il giovane chef sembra distratto, preso da Beatrice.

Il timore di un fallimento imminente spinge Maria a lavorare senza sosta, anche se torna a farsi sentire Zerilli, l’uomo che potrebbe far andare tutto di traverso. Determinata a chiudere i conti, si mette sulle tracce di Zerilli ma non dice nulla a Luca. Anche se, poi, quest’ultimo potrebbe comunque scoprire il piano della donna.

Maria Corleone 2: il cast

Nel cast di Maria Corleone 2, la seconda stagione della popolare fiction di Canale 5, ritroveremo Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Fortunato Cerlino. Qual è la location? La serie tv è ambientata tra la Sicilia e Milano, ma molte scene sono state girate a Focene lo scorso settembre.

Streaming e tv

Dove vedere Maria Corleone 2 in diretta tv e live streaming? Appuntamento questa sera, lunedì 5 maggio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5. Se non siete a casa potete recuperare la serie in diretta streaming o in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand su Mediaset Infinity.