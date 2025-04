Maria Corleone 2: trama, cast, quante puntate e streaming della seconda stagione della serie su Canale 5

Maria Corleone 2 è la seconda stagione della popolare serie di Canale 5 in onda in prima serata dal 29 aprile 2025. La nuova stagione vedrà Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi) alle prese con l’eredità mafiosa di suo padre, Don Luciano, con la quale tagliare i ponti sembra un’impresa impossibile. Vediamo insieme trama, cast e streaming della serie.

Trama

Maria Corleone vorrebbe ritrovare la serenità a fianco di Luca e del figlio Giovannino e affermarsi nel lavoro, dedicandosi alla sua linea di moda, ma il passato sembra non volerle lasciare tregua. Riuscirà a difendere la sua famiglia senza perdere se stessa? Ma dove eravamo rimasti? Come era finita la prima stagione? Maria e il suo compagno Luca Spada, procuratore, erano riusciti a mettere in salvo il loro bambino, Giovannino. E aveva deciso di crescerlo insieme. Luca aveva eliminato il fascicolo di Maria, che intanto lo aveva aiutato e gli aveva rivelato la data e il luogo della commissione per eleggere il nuovo capo dei capi. Luca sperava di poter arrestare Don Luciano, papà di Maria, ma quando era arriva la Polizia di lui non c’era nessuna traccia. Il boss mafioso aveva scoperto il tradimento di Antonio, lo aveva condannato a morte e Maria aveva deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di ritornare a Milano. Ma è proprio qui, durante l’inaugurazione del nuovo Polo della Moda, che un uomo le ha puntato la pistola e ha aperto il fuoco. Ci sarà una vendetta?

Maria Corleone 2: il cast

Nel cast di Maria Corleone 2, la seconda stagione della popolare fiction di Canale 5, ritroveremo Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Fortunato Cerlino. Qual è la location? La serie tv è ambientata tra la Sicilia e Milano, ma molte scene sono state girate a Focene lo scorso settembre.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Maria Corleone 2? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 29 aprile 2025. In tutto sono previsti otto episodi, divisi in quattro serate. Per ogni puntata vengono quindi trasmessi due episodi. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).

Prima puntata: 29 aprile 2025

Seconda puntata: 6 maggio 2025

Terza puntata: 13 maggio 2025

Quarta puntata: 20 maggio 2025

Streaming e tv

Dove vedere Maria Corleone 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 29 aprile 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.