Audiscion: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Audiscion? Il nuovo programma condotto da Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci va in onda in prima visione per cinque puntate a partire dal 5 maggio 2025. Tra parodie e prese in giro, incursioni nella cronaca, monologhi nati direttamente dal pubblico in studio in stile “speaker’s corner”, con la possibilità di proporre sketch e situazioni comiche, interagendo in diretta con i conduttori. In tutto sono previste dunque cinque puntate, in prima serata alle 21.20 su Rai 2. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 5 maggio

Seconda puntata: 12 maggio

Terza puntata: 19 maggio

Quarta puntata: 26 maggio

Quinta puntata: 2 giugno

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Audiscion? Il programma va in onda in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20 e dura fino alle 23.20. Una durata quindi complessiva di due ore, pubblicità incluse.

