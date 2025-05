Audiscion: il nuovo programma con Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci su Rai 2. Anticipazioni, ospiti, comici, quante puntate, streaming

Audiscion è il nuovo programma comico di prima serata condotto da Gigi & Ross insieme ad Elisabetta Gregoraci, in onda su Rai 2 a partire da lunedì 5 maggio, per cinque appuntamenti. Non mancheranno tanti ospiti e comici, per farci ridere e riflettere sull’attualità. Vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Attraverso la lente dell’umorismo, grandi talenti della comicità sono pronti a prendere di mira vizi e virtù degli Italiani, personaggi e programmi televisivi del momento e fatti d’attualità. Tra parodie e prese in giro, incursioni nella cronaca, monologhi nati direttamente dal pubblico in studio in stile “speaker’s corner”, con la possibilità di proporre sketch e situazioni comiche, interagendo in diretta con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, “Audiscion” vuole essere uno spazio che dà voce a tutti.

Paolo Hendel, al suo atteso ritorno in tv, due regine delle imitazioni come Emanuela Aureli e Gabriella Germani, quest’ultima nei panni di Imma Tataranni, Marco Marzocca, Alberto Farina, gli storici “Cavalli Marci” Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci ed Enrique Balbontin, sono solo alcuni dei protagonisti del programma. Insieme a loro, gli imitatori Claudio Lauretta, David Pratelli e Leonardo Fiaschi e alcune delle voci emergenti della nuova stand up comedy italiana, tra cui Nathan Kiboba, Yoko Yamada e Chiara Becchimanzi. Ospite d’eccezione della prima puntata l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, mentre sul palco si alterneranno anche Simone Schettino, Rosalia Porcaro, Max Paiella, Emanuela Grimalda, Vincenzo Albano, Federica Cifola, Ciro Goustiniani, Zep Ragone, Fabian Grutt, Ubaldo Lanzo e Felicia Del Prete.

Audiscion: quante puntate

Quante puntate sono previste per Audiscion? In tutto sono previsti cinque appuntamenti, su Rai 2 a partire dal 5 maggio 2025. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 5 maggio

Seconda puntata: 12 maggio

Terza puntata: 19 maggio

Quarta puntata: 26 maggio

Quinta puntata: 2 giugno

Streaming e tv

Dove vedere Audiscion in diretta tv e streaming? Appuntamento dal 5 maggio 2025 in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.