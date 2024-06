Bardot: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Canale 5

Quante puntate sono previste per Bardot, la nuova serie di Canale 5 in onda in prima serata dal 17 giugno 2024? Una coproduzione internazionale creata e diretta da Danièle e Christopher Thompson, in cui Julia De Nuenz interpreta la diva Brigitte Bardot, una delle più amate di sempre. La miniserie racconta la vita intima di Brigitte Bardot tra il 1949 e il 1960. Cresciuta in una famiglia dalla quale ha ricevuto un’educazione rigorosa, sogna di diventare una ballerina. Nel 1949, all’età di quindici anni, incontrò Roger Vadim, che la lanciò nel mondo del cinema. La miniserie racconta il destino dell’attrice, la cui vita diventa una soap opera mediatica, intrappolata tra il successo e il prezzo della fama. La serie è composta da sei episodi della durata di 52 minuti. Su Canale 5 la serie andrà in onda divisa in tre serate, con due episodi per serata. I primi due episodi di Bardot andranno in onda lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5. Gli ultimi due il 1 luglio. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 17 giugno 2024

Seconda puntata: 24 giugno 2024

Terza puntata: 1 luglio 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni episodio di Bardot? a serie è composta da sei episodi della durata di 52 minuti ciascuno. Per ogni serata Canale 5 trasmette due episodi, per un totale di tre puntate. Appuntamento dalle ore 21.30 ogni lunedì dal 17 giugno. La chiusura è prevista per la mezzanotte. La durata complessiva è quindi di due ore e mezza, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Bardot? Appuntamento su Canale 5 ogni lunedì dal 17 giugno 2024 per tre serate alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.