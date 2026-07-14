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Il pesce innamorato: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il pesce innamorato: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il pesce innamorato, film del 1999 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Nel cast anche Yamila Díaz, Paolo Hendel e Don Lurio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Arturo è un falegname che scrive racconti fin da quando era piccolo. Uno di questi viene pubblicato da un’importante casa editrice ed ottiene grande successo. Successivamente, durante uno dei suoi viaggi per promuovere il libro, incontra Matilde: i due si innamorano però, dopo aver passato la notte insieme, si allontanano per quindici mesi. Arturo si costruisce in un prato la sua casa ideale con il tetto rosso ed il camino azzurro, dopo essere fuggito dalla frenetica vita dello scrittore di successo, mentre Matilde dà alla luce un bambino….

Il pesce innamorato: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Il pesce innamorato, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli:

  • Leonardo Pieraccioni: Arturo Vannino
  • Yamila Díaz: Matilde
  • Paolo Hendel: Primo
  • Rodolfo Corsato: Valeriano
  • Gabriella Pession: Lucilla Pacini
  • Patrizia Loreti: Signorina Benincasa
  • Sergio Forconi: Osvaldo Vannino
  • Vincenzo Versari: Arnaldo Vannino
  • Umberto Fontani: Marcellino Pacini
  • Haruhiko Yamanouchi: Console
  • Don Lurio: Umberto Pacini
  • Rosanna Susini: mamma di Arturo
  • Philippe Leroy: Autista
  • Dario Ballantini: Domenico Costanzo
  • Angelo Russo: Maresciallo Scarchilli

Canzoni

Abbiamo visto trama e cast de Il pesce innamorato, ma quali sono le canzoni del film? La ballata Everyday di Daniele Groff è il brano portante dell’intera colonna sonora. La canzone è la traccia numero 10 dell’album Variatio 22, uscito nel 1998. Tra le altre canzoni presenti nel film troviamo: La copa de la vida di Ricky Martin e Scatman’s world di Scatman John.

Streaming e tv

Dove vedere Il pesce innamorato in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 14 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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