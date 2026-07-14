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Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2 | 14 luglio 2026

Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera, 14 luglio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Sono la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, l’attivista e avvocata Kathy La Torre, Justine Mattera, Barbara Bouchet e Samantha De Grenet le protagoniste di “Storie al bivio di sera”. Per la prima volta Daniela Fumarola racconta a Monica Setta il suo lato più privato, spiegando di aver dedicato ogni energia all’impegno sindacale, rinunciando alla costruzione di una famiglia, una scelta della quale non si dice pentita perché considera tali la Cisl e i suoi oltre 4 milioni e 200 mila iscritti. Kathy La Torre ripercorre il proprio percorso personale, dall’adolescenza alla battaglia per il riconoscimento dei diritti e dell’effettiva parità, raccontando le difficoltà affrontate nella sua adolescenza ‘non binaria’ e le conquiste raggiunte. Spazio anche a Justine Mattera, protagonista di un’intervista con Monica Setta. A completare la puntata sono Barbara Bouchet e Samantha De Grenet, che ripercorrono le tappe più significative della loro vita privata e professionale, tra amori, passioni e confessioni inedite.

Streaming e tv

Dove vedere Storie al bivio in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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