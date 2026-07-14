Mio figlio: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Mio figlio (Hadi be Oğlum), film drammatico turco del 2018 diretto da Bora Egemen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue la storia di Ali un giovane pescatore che è rimasto solo con suo figlio Efe dopo la tragica morte della madre. Ali, pescatore devoto, vive soltanto per Efe, la sua fragile ancora. Quello tra Ali e Leyla è stato un grande amore, ma lei un giorno si è gettata in mare. L’uomo ha sempre raccontato a suo figlio che sua madre era una sirena.

Efe, taciturno e diverso dagli altri bambini, non ha mai riso né giocato davvero. Un giorno Efe finisce in ospedale dopo uno svenimento e al suo risveglio smette di parlare. Il bambino non comunica più, non risponde e non guarda negli occhi nessuno. Ali fa di tutto per aiutarlo a guarire senza risultati. Ma quando Efe scopre la musica, trova anche il modo di esprimersi suonando il pianoforte. È l’inizio di un percorso che permetterà ad Ali di comunicare con suo figlio, e di accompagnarlo nella sua crescita.

Mio figlio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mio figlio, ma qual è il cast? Il film è diretto da Bora Egemen, con protagonisti Kivanç Tatlitug, Büsra Develi e Alihan Türkdemi. Vediamo insieme il cast completo.

Kıvanç Tatlıtuğ: Ali Kaptan

Alihan Türkdemir: Efe Kaptan

Büşra Develi: Leyla

Feridun Düzağaç: Musicista

Yücel Erten: Haşmet

Yıldız Kültür: Güner

Sezai Aydın: Kamil

İlkay Akdağlı: Sertuğ

Cem Zeynel Kılıç: Murat

Durul Bazan: Mehmet

Nuri Gökaşan: Adam

Ayşenur Yazıcı: Kadin

Cansın Özyosun: Nergis

Erdoğan Aydemir: Padre di Leyla

Streaming e tv

Dove vedere Mio figlio in diretta tv e live streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.