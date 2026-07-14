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Mamma ho preso il morbillo: tutto quello che c’è da sapere sul film

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di Anton Filippo Ferrari
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Mamma ho preso il morbillo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mamma ho preso il morbillo, film commedia del 1997 adatta a tutta la famiglia e diretta da Raja Gosnell, terzo capitolo della saga di Home Alone. Da segnalare come nella versione originaria il piccolo protagonista si ammala di varicella, ma nella traduzione italiana la malattia cambia per ragioni di marketing pubblicitario. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il protagonista è Alex Pruitt, un adorabile bambino di otto anni che vive a Chicago. Il piccolo riceve in regalo una macchina telecomandata dalla signora Hess, una vecchia burbera che decide di ricompensare il bambino per aver spazzato la neve. Alex però non sa che il suo regalo è stato scambiato, per effetto di una distrazione, con un altro pacco molto simile da una banda di malviventi all’aeroporto di San Francisco. All’interno del pacco i ladri – Peter Beaupre, Alice Ribbons, Burton Jernigan ed Earl Unger – hanno nascosto un microchip dal valore di milioni di dollari.

La gang infatti ha appena rubato un preziosissimo microchip top secret al governo americano, ma prima di poterlo piazzare sul mercato nero ad un prezzo esorbitante, i quattro geni del crimine pensano di mimetizzarlo all’interno di un giocattolo, la macchina radiocomandata ricevuta dal protagonista del film. Alex Pruitt, dopo aver ricevuto il regalo, scopre di essersi ammalato di morbillo, e così rimane a casa da solo con la febbre. I quattro criminali riescono, nel frattempo, a rintracciare la macchinina telecomandata, a Chicago, nel quartiere dove vive Alex. Tuttavia non sanno di preciso in quale casa sia custodita.

Mamma ho preso il morbillo: il cast del film

Tanti gli attori che prendono parte a questo film. Su tutti il protagonista Alex D.Linz, che interpreta il piccolo e ingegnoso Alex. Nel cast troviamo anche Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, Billy Hopkins, Kevin Kilner, Haviland Morris, Seth Smith, Marian Seldes, Christopher Curry, Baxter Harris. Presente anche una giovanissima Scarlett Johansson, all’epoca appena 13enne e che veste i panni della sorella di Alex. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Alex D. Linz: Alex Pruitt
  • Olek Krupa: Petr Beauprè
  • Rya Kihlstedt: Alice Ribbons
  • Lenny von Dohlen: Burton Jernigan
  • David Thornton: Earl Unger
  • Seth Smith: Stan Pruitt
  • Scarlett Johansson: Molly Pruitt
  • Haviland Morris: Karen Pruitt
  • Kevin Kilner: Jack Pruitt
  • Marian Seldes: Signora Hess
  • Christopher Curry: Agente Stuckey
  • Baxter Harris: Capitano della Polizia
  • Neil Flynn: Poliziotto
  • James Saito: Boss mafioso
  • Richard Hamilton: Tassista
  • Darren T. Knaus: voce del pappagallo

Streaming e tv

Dove vedere Mamma ho preso il morbillo in diretta tv e live streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 14 luglio 2026 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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