Ascolti tv martedì 14 luglio: Mondiali 2026, Mio figlio, Storie al bivio
Ascolti tv martedì 14 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 14 luglio2026? Su Rai 1 è andata in onda la partita dei Mondiali di calcio 2026. Su Rai 2 Storie al bivio. Su Rai 3 To be. Su Rete 4 Il pesce innamorato. Su Canale 5 Mio figlio. Su Italia 1 Mamma ho preso il morbillo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 14 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv martedì 14 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.