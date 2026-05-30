Tutti i sogni ancora in volo: cast, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 30 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la puntata di Tutti i sogni ancora in volo, il grande show di Massimo Ranieri (già trasmesso nel maggio 2023) che vuole omaggiare il varietà di una volta. Un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Ad accompagnare Massimo Ranieri in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà Rocío Muñoz Morales. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti ed anticipazioni

Quali saranno gli ospiti della puntata di Tutti i sogni ancora in volo? Ospiti della puntata artisti della scena musicale e non solo come Arisa, Malika Ayane, Barbara Foria (nei panni di Serena Bortone), Raf ed Enrico Brignano. La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, è quella delle grandi occasioni ed evoca gli show degli anni ‘60 e ’70. La regia televisiva, che giocherà fra tradizione e modernità, è affidata a Duccio Forzano. L’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis e a dirigere il corpo di ballo e ideare le coreografie c’è Grazia Cundaria.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di Tutti i sogni ancora in volo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 30 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.