Ascolti tv venerdì 29 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 29 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Con il cuore, nel nome di Francesco. Su Rai 2 John Wick 4. Su Rai 3 La sala professori. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Jurassic World – Il dominio. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 29 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.