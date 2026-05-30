Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv venerdì 29 maggio: Con il cuore, nel nome di Francesco, L’erede, Propaganda Live

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv venerdì 29 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 29 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Con il cuore, nel nome di Francesco. Su Rai 2 John Wick 4. Su Rai 3 La sala professori. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Jurassic World – Il dominio. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 29 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 29 maggio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 maggio 2026
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Jurassic World – Il dominio: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 maggio 2026
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Jurassic World – Il dominio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Con il cuore – Nel nome di Francesco: tutto quello che c’è da sapere sulla serata benefica
TV / La sala professori: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / John Wick 4: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 29 maggio 2026
TV / Ascolti tv giovedì 28 maggio: Permette? Alberto Sordi, Forbidden Fruit, Pizzapulita
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 28 maggio 2026
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 maggio 2026
Ricerca