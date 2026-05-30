Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli: anticipazioni, cast, cantanti e ospiti del concerto su Canale 5

Una serata di grande musica con Gigi D’Alessio e tanti ospiti in onda questa sera, sabato 30 maggio 2026, in prima serata su Canale 5. Si tratta dello show Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli, il mega con­certo che l’arti­sta ha tenuto un anno fa nello stadio della sua città e che viene proposto in prima visione oggi su Canale 5. Un evento da non perdere per ascoltare tutti i grandi successi dell’artista napoletano, accompagnato da alcune delle voci più belle e famose della musica italiana. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Cast, ospiti, cantanti, anticipazioni

Gigi D’Alessio non saliva da nove anni sul palco del Mara­dona, lo stadio di Napoli. Un’occasione quindi molto importante per un concerto entrato nella storia della sua carriera, da vivere in prima serata su Canale 5. Sarà uno spet­ta­colo impo­nente, costruito come un viag­gio che attra­versa 30 anni di car­riera. In sca­letta ci sono 60 can­zoni fra le quali non pos­sono man­care i grandi clas­sici del reper­to­rio di D’Ales­sio, da “Non dir­gli mai” ad “Annarè”, pas­sando per “Quanti amori” e “Un nuovo bacio”. Sul palco al suo fianco grandi artisti come Geo­lier, Cle­men­tino, Ales­san­dra Amo­roso, Elo­die, la bal­le­rina e coreo­grafa Elena D’Ama­rio e suo figlio LDA. Uno show imperdibile fatto di duetti, racconti, ricordi ed emozioni.

Streaming e tv

Appuntamento questa sera su Canale 5, 30 maggio 2026, alle ore 21.30 con Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli. Anche in streaming e in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.