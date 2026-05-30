Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli: anticipazioni, cast, cantanti e ospiti del concerto su Canale 5
Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli: anticipazioni, cast, cantanti e ospiti del concerto su Canale 5
Una serata di grande musica con Gigi D’Alessio e tanti ospiti in onda questa sera, sabato 30 maggio 2026, in prima serata su Canale 5. Si tratta dello show Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli, il mega concerto che l’artista ha tenuto un anno fa nello stadio della sua città e che viene proposto in prima visione oggi su Canale 5. Un evento da non perdere per ascoltare tutti i grandi successi dell’artista napoletano, accompagnato da alcune delle voci più belle e famose della musica italiana. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti.
Cast, ospiti, cantanti, anticipazioni
Gigi D’Alessio non saliva da nove anni sul palco del Maradona, lo stadio di Napoli. Un’occasione quindi molto importante per un concerto entrato nella storia della sua carriera, da vivere in prima serata su Canale 5. Sarà uno spettacolo imponente, costruito come un viaggio che attraversa 30 anni di carriera. In scaletta ci sono 60 canzoni fra le quali non possono mancare i grandi classici del repertorio di D’Alessio, da “Non dirgli mai” ad “Annarè”, passando per “Quanti amori” e “Un nuovo bacio”. Sul palco al suo fianco grandi artisti come Geolier, Clementino, Alessandra Amoroso, Elodie, la ballerina e coreografa Elena D’Amario e suo figlio LDA. Uno show imperdibile fatto di duetti, racconti, ricordi ed emozioni.
Streaming e tv
Appuntamento questa sera su Canale 5, 30 maggio 2026, alle ore 21.30 con Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli. Anche in streaming e in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.