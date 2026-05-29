L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata

Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Gli Yelduran e i Kordagli sono due famiglie numerose e consolidate di Urfa. La loro lunga faida si è conclusa con un accordo per il matrimonio tra Serhat e Yildiz. Tuttavia, Serhat, affermato chirurgo di Istanbul che viveva lontano dalla famiglia, non ha mai voluto questo matrimonio. Senza contare che aveva in programma di trasferirsi presto all’estero. Ma la vita di Serhat cambia completamente quando incontra Melek. Tutti sanno che Serhat è l’erede della famiglia Yelduran. Ma lui non ha nessuna intenzione di sposare Yildiz né di diventarne il successore. Quando Melek viene ricoverata in ospedale, dopo un incidente, Serhat che stava partendo per la Germania, si precipita in sala operatoria per salvarla.

In una famiglia potente guidata da un severo patriarca, tensioni, rivalità e pettegolezzi alimentano conflitti profondi tra i membri e con le famiglie alleate. Il ritorno a casa del figlio maggiore, Serhat, coincide con il peggioramento delle condizioni di salute del padre, colpito da un infarto e costretto a restare sotto cure mediche tra le mura della villa. Intanto, voci su presunte fughe, tradimenti e manovre segrete mettono in pericolo l’onore della famiglia e un matrimonio combinato destinato a consolidare alleanze e potere. Tra orgoglio, pressione sociale, ambizioni personali e rivalità tra clan, emergono antiche promesse, aspettative oppressive e desideri di emancipazione. Quando un incendio colpisce le proprietà familiari, la situazione precipita ulteriormente, rivelando che qualcuno potrebbe aver scelto la via della vendetta. In un clima di sospetto e instabilità, ogni scelta può scatenare conseguenze irreversibili e il futuro dell’eredità familiare è appeso a un filo…

Serhat torna a Urfa perché il padre è in fin di vita e il suo ritorno segna il momento in cui dovrà adempiere alla promessa fatta dai suoi genitori di prendere in sposa Yildiz, figlia di Zyan Agha. Serhat, che ormai vive nella moderna Istanbul ed è felicemente sposato con Melek, non vuole piegarsi a queste antiche tradizioni e tanto meno vuole accettare il ruolo di erede e di capo famiglia che il padre gli impone. La famiglia di Yildiz non è disposta ad accettare una simile offesa. Quindi tutti gli uomini della famiglia Kordagli piombano armati a casa della famiglia Yelderan. Se Sehrat non sposa immediatamente Yildiz sarà una carneficina. Akif infine convince Surhat a sposare la giovane Yildiz con rito religioso e a tenerla come seconda moglie, così potrà comunque tornare a Istanbul alla sua solita vita, purché si faccia vedere di tanto in tanto a Urfa. Serhat accetta, ma vuole essere chiaro con Yildiz e spiegarle la sua posizione.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.