Con il cuore – Nel nome di Francesco: ospiti, cast, come donare e streaming

Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1, dal sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, va in onda “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi che, da più di 20 anni, aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e ospiti)

Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, alla guida dell’evento per il diciannovesimo anno consecutivo, è trasmesso in diretta dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco. Il programma intende anche celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, rendendo viva la sua testimonianza e la sua parola che ancora è faro di pace e speranza in un mondo infiammato da conflitti. Si esibiscono a sostegno della raccolta fondi: Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta, Alessandro Greco, I Gemelli di Guidonia e tanti altri protagonisti della musica e dello spettacolo. Nel corso della serata Paolo Brosio offre una dettagliata e sentita narrazione da alcuni dei luoghi simbolo di culto di Assisi.

Quest’anno l’intento solidale della Raccolta Fondi è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e in tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai tanti civili colpiti dalle tante guerre purtroppo ancora in corso. Sono 190 i progetti in 42 paesi nel mondo supportati dal 2003 a oggi dall’iniziativa, per una somma di oltre 17 milioni di euro. I fondi raccolti sosterranno 23 progetti in 14 Paesi: tra questi, le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da guerre e carestie dal Sudan al Libano, dal Ghana alla Repubblica Democratica del Congo.

Con il cuore – Nel nome di Francesco: come donare

Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso. Sostieni “Con il cuore – Nel nome di Francesco”: fino al 30 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Fastweb + Vodafone, WindTre, Tim, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Fastweb + Vodafone, WindTre, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze, e PosteMobile. Per conoscere tutti i progetti visita il sito www.conilcuore.info.

Streaming e tv

Dove vedere Con il cuore – Nel nome di Francesco in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Il programma sarà disponibile in replica domenica 28 giugno, sempre su Rai 1, in fascia pomeridiana alle 16.00 circa. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.