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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 28 maggio 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 28 maggio 2026

Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 28 maggio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si affronteranno diversi temi tra cui un’inchiesta esclusiva di Carlo Marsilli sulla storia dell’uomo più discusso dei Servizi Segreti: l’ex numero due dell’intelligence, Giuseppe Del Deo. Un viaggio dentro agli scontri e alle tensioni politiche nelle file dei Servizi. Nel corso della puntata, inoltre, l’analisi dei risultati delle elezioni amministrative e un nuovo approfondimento sullo scandalo degli abusi di Israele sugli attivisti della Flotilla. Parteciperanno alla puntata: Michele Serra; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; la giornalista e scrittrice Rula Jebreal; la conduttrice e scrittrice Serena Dandini; il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi; il direttore del Secolo d’Italia Italo Bocchino e la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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