Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 15 luglio

Questa sera, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella prima parte della puntata: “Nada Cella, 30 anni per la verità” di Stefano di Gioacchino e nella seconda parte verrà proposto “Un amore pericoloso” di Tommi Liberti. Seconda e ultima parte del processo per la morte di Nada Cella, avvenuta a Chiavari nel 1996. Sul banco degli imputati Anna Lucia Cecere, ex insegnante di 54 anni, accusata di omicidio volontario. Secondo l’accusa la Cecere uccise Nada Cella accecata dall’invidia per il ruolo che la segretaria ricopriva nell’ufficio del commercialista Marco Soracco, del quale ambiva a diventare la compagna. Ma riuscirà il pubblico ministero a farla condannare dopo tutti questi anni?

Nella seconda parte, ci si sposta a Bologna dove il vicecommissario Giampiero Gualandi deve rispondere del reato di omicidio volontario aggravato per aver sparato e ucciso la giovane amante Sofia Stefani. La ragazza viene raggiunta da un colpo di pistola al volto il 16 maggio di due anni fa. L’imputato però sostiene che il colpo sia partito per errore. Si indaga sulla relazione fra i due, alla ricerca di un possibile movente.

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 15 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.