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Billy Elliot: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Billy Elliot: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Billy Elliot, film del 2000 scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry, ispirato alla vera storia del ballerino Philip Mosley. Jamie Bell interpreta William “Billy” Elliot, un ragazzino di 11 anni, il cui sogno è diventare un ballerino classico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Regno Unito, 1984. Billy Elliot è un ragazzo di 11 anni che vive con il padre Jackie, il fratello maggiore Tony (entrambi minatori) e la nonna materna nella città di Easington. Sua madre Jenny è morta due anni fa. Il padre di Billy costringe il figlio frequentare le lezioni di boxe, ma Billy non è affatto portato per quello sport, perché preferisce la danza classica. Billy si unisce alla classe di danza dove l’insegnante, la signora Sandra Wilkinson, la quale scopre molto presto che il ragazzo possiede un raro talento e lo incoraggia a provare a l’audizione per la prestigiosa Royal Ballet School di Londra. Inizialmente Jackie e Tony non approvano questa insana passione di Billy, ma poi cambiano idea quando scoprono che il talento del ragazzo potrebbe aiutarli a trovare i soldi necessari. Billy si ritroverà a dover scegliere tra le responsabilità verso la sua famiglia e l’irresistibile desiderio di seguire la sua passione.

Billy Elliot: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Billy Elliot, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jamie Bell: Billy Elliot
  • Julie Walters: Mrs. Wilkinson
  • Gary Lewis: Jackie Elliot
  • Jamie Draven: Tony Elliot
  • Stuart Wells: Michael
  • Jean Heywood: Nonna di Billy
  • Mike Elliot: George Watson
  • Nicola Blackwell: Debbie Wilkinson
  • Colin MacLachlan: Mr. Wilkinson
  • Patrick Malahide: Direttore Royal Ballet School
  • Barbara Leigh-Hunt: Vicedirettrice Royal Ballet School
  • Adam Cooper: Billy adulto

Streaming e tv

Dove vedere Billy Elliot in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 15 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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