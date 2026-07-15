Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ricomincio da me: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Ricomincio da me: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ricomincio da me (Second Act), film del 2018 diretto da Peter Segal con protagonista Jennifer Lopez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Maya Vargas è una quarantenne che lavora come addetta vendite in una piccola catena di supermercati. Nella sua vita ha dovuto compiere molti sacrifici, a cominciare dagli studi abbandonati presto per iniziare a lavorare, e una figlia avuta diciassettenne e data in adozione per farle avere un futuro migliore. Quando le viene negata una promozione che pensava di meritare, Maya si rende conto che è parecchio difficile riuscire a fare carriera senza una laurea. La sua migliore amica Joan, aiutata dal figlio genio del computer, le costruisce un curriculum falso pieno di titoli ed esperienze per farla assumere presso la Franklin & Clarke (F&C), una prestigiosa azienda di cosmetici diretta da Anderson Clarke. Dapprima delusa per la truffa architettata dagli amici contro la sua volontà, Maya capisce che deve sfruttare questa “seconda occasione” per dimostrare il suo valore e che, anche con il suo attestato professionale, può stare benissimo in un ambiente di alto livello.

Ricomincio da me: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ricomincio da me, ma qual è il cast completo del film su Canale 5? Protagonista è Jennifer Lopez. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jennifer Lopez: Maya Vargas
  • Vanessa Hudgens: Zoe
  • Leah Remini: Joan
  • Annaleigh Ashford: Hildy
  • Dan Bucatinsky: Arthur
  • Freddie Stroma: Ron Ebsen
  • Milo Ventimiglia: Trey
  • Treat Williams: Anderson Clarke
  • Larry Miller: Weiskopf
  • Charlyne Yi: Ariana
  • Dave Foley: Felix Herman
  • Alan Aisenberg: Chase
  • Dierdre Friel: Ant
  • John James Cronin: Otto

Streaming e tv

Dove vedere Ricomincio da me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 15 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Billy Elliot: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla 15esima puntata
TV / Ascolti tv martedì 14 luglio: Mondiali 2026, Mio figlio, Storie al bivio
Ti potrebbe interessare
TV / Billy Elliot: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla 15esima puntata
TV / Ascolti tv martedì 14 luglio: Mondiali 2026, Mio figlio, Storie al bivio
TV / Vi presento Joe Black: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Mio figlio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2
TV / Francia Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale dei Mondiali 2026
TV / Il pesce innamorato: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Mamma ho preso il morbillo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta: “Chi punta sull’attrazione fisica non può essere un esempio”
Ricerca