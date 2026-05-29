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John Wick 4: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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John Wick 4: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda John Wick 4, film del 2023 diretto da Chad Stahelski. La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel di John Wick 3 – Parabellum (2019), nonché quarto capitolo dell’omonimo franchise. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essere sfuggito alla morte, John Wick si nasconde sottoterra a New York con il re di Bowery, preparandosi alla vendetta contro la Gran Tavola. Inizialmente John si reca in Marocco e uccide Il Reggente, l’unico individuo al di sopra della Gran Tavola. Tale evento fa sì che il direttore del New York Continental Hotel Winston Scott e il suo concierge, Charon, vengano convocati dal Marchese Vincent Bisset de Gramont, un membro di spicco della Gran Tavola, il quale ha appena ricevuto pieni poteri e risorse da essa per fermare John. Per il suo fallimento nell’assassinare John, de Gramont priva Winston delle sue funzioni di direttore, fa distruggere il Continental e giustizia Charon. De Gramont si reca quindi a Parigi e arruola Caine, un assassino cieco in pensione della Gran Tavola e vecchio amico di John, per ucciderlo, minacciando di uccidere altrimenti sua figlia.

John Wick 4: il cast

Abbiamo visto la trama di John Wick 4, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Keanu Reeves: Jardani Javanavič / Jonathan “John” Wick
  • Ian McShane: Winston Scott
  • Laurence Fishburne: Bowery King
  • Donnie Yen: Caine
  • Bill Skarsgård: Marchese Vincent Bisset de Gramont
  • Shamier Anderson: Tracker / Nessuno
  • Hiroyuki Sanada: Shimazu Koji
  • Rina Sawayama: Akira
  • Lance Reddick: Charon
  • Scott Adkins: Killa
  • Marko Zaror: Chidi
  • Clancy Brown: Harbinger
  • George Georgiu: L’anziano
  • Natalia Tena: Katia
  • Marie Pierra Kakoma: DJ
  • Andrej Kaminsky: Pope
  • Bridget Moynahan: Helen Wick

Streaming e tv

Dove vedere John Wick 4 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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