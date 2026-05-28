Permette? Alberto Sordi: trama (storia vera), cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Permette? Alberto Sordi, film per la televisione biografico del 2020 diretto da Luca Manfredi. Il film narra vent’anni della vita di Alberto Sordi, dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità, ripercorrendo le amicizie, gli amori e la sua carriera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Alberto Sordi viene licenziato dall’hotel in cui lavora come usciere a Milano perché secondo il direttore avrebbe importunato Vittorio De Sica e si sarebbe presentato in ritardo più di una volta. Poco dopo viene espulso dall’Accademia dei filodrammatici a causa del suo accento romano e torna così a Roma. Trova lavoro come comparsa a Cinecittà apparendo nel film kolossal Scipione l’Africano in un ruolo da generico di un soldato romano (1937). Successivamente vince un provino per il doppiaggio di Oliver Hardy, della coppia Stanlio e Ollio, debutta a teatro nella compagnia di Aldo Fabrizi ed inizia a lavorare nei varietà e per la radio venendo notato anche da De Sica che prima lo aveva snobbato e che gli proporrà la trasposizione cinematografica di uno dei suoi personaggi in Mamma mia, che impressione!, il suo primo film da protagonista assoluto (1951). In quegli anni Sordi farà amicizia con l’altro esordiente Federico Fellini, che segnerà l’inizio della sua celebrità, avrà una relazione con Andreina Pagnani, di 15 anni più grande di lui, e affronterà la morte dei genitori rimanendo addolorato soprattutto per la perdita della cara mamma.

Permette? Alberto Sordi: il cast

Abbiamo visto la trama di Permette? Alberto Sordi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edoardo Pesce: Alberto Sordi

Pia Lanciotti: Andreina Pagnani

Alberto Paradossi: Federico Fellini

Paola Tiziana Cruciani: Maria Righetti Sordi

Luisa Ricci: Savina Sordi

Michela Giraud: Aurelia Sordi

Paolo Giangrasso: Giuseppe Sordi

Giorgio Colangeli: Pietro Sordi

Martina Galletta: Giulietta Masina

Francesco Foti: Vittorio De Sica

Sara Cardinaletti: Jole

Lillo Petrolo: Aldo Fabrizi

Shany Martin: Macchinista di Cinecittà

Streaming e tv

Dove vedere Permette? Alberto Sordi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 28 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.