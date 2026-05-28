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Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 maggio 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 maggio 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 maggio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Splendida Cocococò. Questo il titolo scelto per la puntata di oggi, 28 maggio, che propone Il best of del varietà culturale di prima serata di Rai 3, del format originale in cui si alternano generi e performance: musica, danza, teatro, cinema, declinati privilegiando l’esibizione al racconto. Geppi Cucciari come sempre è l’anima e il collante del meglio del programma.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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