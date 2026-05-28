Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 maggio 2026
Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 maggio 2026
Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 maggio 2026.
Anticipazioni e ospiti
Dove vedere in tv e in streaming
Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.