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Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1

Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda in replica l’episodio La pista di sabbia de Il Commissario Montalbano, la storica fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti che ogni volta ottiene grandi ascolti. Ma qual è la trama e il cast di questo episodio risalente al 2008? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Montalbano, una mattina, si alza, spalanca le persiane della sua camera e la prima cosa che vede è il cadavere insanguinato di un cavallo sulla riva. Il commissario ha appena il tempo di convocare i suoi uomini e il cavallo è sparito, rimane solo il segno del suo corpo sulla sabbia e uno dei suoi ferri che distrattamente il commissario ha messo in tasca all’accappatoio. Quello stesso giorno una donna “forestiera”, Rachele Estermann, denunzia al commissario di Vigàta il furto del suo cavallo Super mentre nelle scuderie di Saverio Lo Duca, uno degli uomini più ricchi della Sicilia, un altro purosangue è svanito nel nulla. Lo scenario della vicenda è il mondo delle corse clandestine, passatempo preferito di una certa aristocrazia terriera che scommette forte. È in questo ambiente dorato che Montalbano deve indagare, perché, dopo il cavallo, viene trovato cadavere anche un custode delle scuderie. Fra maggiordomi in livrea, baroni e contesse Montalbano è un po’ a disagio, mentre “ignoti” entrano una, due, tre volte nella casa di Marinella: non rubano niente ma mettono tutto sottosopra, sembrano cercare qualcosa. Ma cosa? Montalbano non resta insensibile alle avance della “forestiera”, alla quale è stato “raccomandato” dalla comune conoscente Ingrid, ma alla fine riesce a farla interessare al suo vice Mimi Augello, sempre vulnerabile al fascino femminile.

Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia: il cast

Quali personaggi vedremo tornare in questa puntata di Montalbano? Sicuramente il suo protagonista, interpretato dall’iconico Luca Zingaretti. Montalbano è a capo del commissariato di Vigata e non potrebbe svolgere egregiamente il suo lavoro senza il suo fidato braccio destro: Domenico, detto Mimi Augello è interpretato da Cesare Bocci.

Ancora, Montalbano può fare affidamento sui suoi collaboratori: Giuseppe Fazio (interpretato da Peppino Mazzotta), il goffo Agatino Catarella (interpretato da Angelo Russo); e ancora, abbiamo il medico legale Pasquano (interpretato da Marcello Perracchio) e il giornalista Nicolò Zito (Roberto Nobile).

Nella puntata troviamo anche Mandala Tayde (Rachele Estermann), Domenico Gennaro (Ciccio Bellavia) e Gigio Morra (giudice Scognamiglio).

Streaming e tv

Dove vedere l’episodio La pista di sabbia de Il Commissario Montalbano? Appuntamento questa sera, 27 maggio 2026, in replica su Rai 1 dalle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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