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Pare parecchio Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Pare parecchio Parigi: trama, storia vera, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 26 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda il film Pare Parecchio Parigi, con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Nino Frassica. La regia è di Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Bernardo, Giovanna ed Ivana sono tre fratelli che non si parlano da anni e vorrebbero soddisfare il desiderio del loro anziano e malato padre che non ha mai visto Parigi. Le condizioni dell’uomo però non permettono tragitti così lunghi, e i suoi figli optano per fare finta di partire in camper… pur non uscendo dal maneggio di Bernardo. La trama, stando alle note di regia, è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi.

Pare parecchio Parigi: il cast del film

Attori molto conosciuti nel film di Leonardo Pieraccioni in onda su Rai 1. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Leonardo Pieraccioni: Bernardo Cannistraci
  • Chiara Francini: Giovanna Cannistraci
  • Giulia Bevilacqua: Ivana Cannistraci
  • Nino Frassica: Arnaldo Cannistraci
  • Massimo Ceccherini: vicino
  • Gianni D’Addario: appuntato Bartezzani
  • Giancarlo Ratti: primario
  • Massimiliano Galligani: Massimiliano
  • Giuseppe Gandini: Tonio
  • Alessandro Riccio: Paolino
  • Marta Richeldi: hostess
  • Giorgio Borghetti: capitano
  • Alessio Binetti: co-pilota
  • Nina Pons: Annina
  • Gabriele Careddu: Mirko
  • Gianna Giachetti: madre del vicino
  • Gianmaria Vassallo: carabiniere
  • Gaia Nanni: Antonella
  • Gioele Rotini: cameraman
  • Eleonora Di Miele: assistente del primario
  • Giorgia Tomasi: prostituta
  • Dalia Kalala: Odile
  • Giorgia Trasselli: Anna Cannistraci
  • Sergio Forconi: Magnolfi
  • Andrea Muzzi: cameriere
  • Gianni Franco: Walter Vannuccini
  • Alessandro Paci: motociclista
  • Angelica Massera: motociclista
  • Ludovica Baiardi: studentessa
  • Antonio Lo Cascio: infermiere
  • Michele Lombardi: paramedico
  • Teresa Magni: cavallerizza
  • Giovanni Serni: signor Loder
  • Alessio Scali: Brogio

Streaming e tv

Dove vedere Pare Parecchio Parigi in tv e streaming? Appuntamento questa sera, martedì 26 maggio 2026, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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