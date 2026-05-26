Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 26 maggio

Questa sera, martedì 26 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 19 maggio.

Anticipazioni

A quasi diciannove anni dal delitto di Garlasco, in cui il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi, il caso torna al centro dell’ultimo appuntamento stagionale di “Le Iene presentano: Inside”. Nell’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, dal titolo “Garlasco: indagine chiusa, verità ribaltata?”, si prova a fare ordine nella miriade di informazioni che, ancora oggi, continuano a emergere attorno a una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

Attorno alla morte di Chiara Poggi si sono intrecciati processi, ipotesi investigative, ricostruzioni mediatiche e verità spesso opposte tra loro. Un racconto che, tra certezze proclamate e dubbi mai del tutto risolti, continua a dividere l’opinione pubblica. Lo speciale ricostruisce la vicenda mettendo in fila testimonianze, errori, dettagli controversi e i protagonisti di un’indagine che sembra non avere fine.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 26 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.