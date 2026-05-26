Un nuovo inizio: trama, cast e streaming della serie tv

Questa sera, martedì 26 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un nuovo inizio, la serie tv spagnola con protagonista Megan Montaner, indimenticabile volto di Pepa nella soap spagnola “Il Segreto”. Si tratta di un dramma emotivo ambientato nella Spagna rurale degli Anni 60. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

María Rodríguez è una umile giovane andalusa che ha rinunciato a partire per la Germania con José, il suo fidanzato, per prendersi cura dei suoi cari e, dopo molto tempo senza notizie, ha perso ogni speranza nel suo ritorno. Improvvisamente María si vede costretta a sposare Manuel, un proprietario terriero di La Mancha in cambio della sicurezza economica per la sua famiglia. Tuttavia, al suo arrivo a La Mancha, nulla è come pensava: la sua presenza non sembra gradita agli abitanti del luogo e, inoltre, dovrà affrontare nemici silenziosi e un marito tormentato che si rivela non essere la persona che si aspettava.

Un nuovo inizio: il cast

Abbiamo visto la trama di Un nuovo inizio, ma qual è il cast completo della serie tv? Nella serie recitano Megan Montaner (María Rodríguez), Juanjo Puigcorbé (Ramón Cervantes), Unax Ugalde (Manuel), Carlos Serrano (José Aguilar), Clara Garrido (Claudia Barea), Llorenç González (Gabriel Expósito), Begoña Maestre (Justa Martínez), Inma Pérez-Quirós (Sagrario), Magdalena Tejado (Luisa), Belén Écija (Llanos Herrero), Marc Parejo (Alonso Herrero), José Sospedra (Jorge Orduño), Mateo Medina (Guillermo) e Inma Cuevas (Pepita Trocal).

Streaming e tv

Dove vedere Un nuovo inizio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 26 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.