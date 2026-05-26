Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 maggio 2026

Questa sera, martedì 26 maggio 2026, va in onda su Rai 2 Belve Crime, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini si interfacceranno con la giornalista nell’iconico studio. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Le interviste dell’ultima puntata sono: Daniele Ughetto Piampaschet, dal carcere di Torino dove sta scontando la condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna; Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo durante un gioco erotico; Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e testimone di giustizia; Mirko Ricci, campione di boxe condannato per aver sequestrato un bambino a scopo di estorsione. La storia di ciascun ospite viene introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che con il suo stile presenta il protagonista e la sua vicenda.

Streaming e tv

Dove vedere Belve Crime in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 7 aprile 2026 alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. Anche in streaming e on demand su Rai Play.