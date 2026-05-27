Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 27 maggio 2026

Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’analisi del voto delle elezioni amministrative, primo banco di prova politico dopo mesi di tensione tra maggioranza e opposizioni. Ampio spazio anche al caso Garlasco, con i nuovi sviluppi investigativi: mentre la difesa di Andrea Sempio cerca di smontare le tesi della Procura di Pavia, il 38enne per il momento ha deciso di non farsi interrogare. Come di consueto, il commento di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti: Carlo Calenda, Michele Emiliano e Alessandro Sallusti.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.