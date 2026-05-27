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Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata, Raffaele e Marta stanno diventando sempre più amici, tra i due c’è pure attrazione, intanto per Stella la vita in carcere si rivela difficile: è terrorizzata da questo ambiente; Marika desidera diventare una cantante più brava e con insistenza importuna Stella, infatti avendo capito che lei ha moltissimo talento le chiede di darle delle lezioni. Pino è consapevole di aver fatto molti sbagli nella vita, ma non trova giusto che a morire siano stati la moglie e il bambino che aspettavano, ritenendo di essere lui a meritare questa fine. Adesso l’unica cosa che vuole è uccidere Samuele. Pino tenta di aggredire lui e Federico ma è inutile, perché sono al sicuro in cella di isolamento. Federico si dispera sentendo le parole di odio e dolore di Pino, ma interviene Lino che riesce a calmarlo. Stefano e Massimo dispongono il trasferimento di Federico e Samuele in un altro carcere, mentre Beppe chiede alla madre di Pino se sarebbe disposta a riaccogliere il figlio in casa, ritenendo che gli arresti domiciliari siano la cosa migliore per lui dato che all’IPM Pino si sta isolando da tutti.

Nel secondo episodio della quinta puntata di Mare fuori 6, Luigi, sparando a Carmela, riesce apparentemente a ucciderla, ma intervengono due delle sue guardie del corpo, Luigi ne uccide uno mentre l’altro lo mette in fuga, ma sparandogli ferisce il ragazzo al braccio sinistro. Quando Luigi torna all’IPM e rivela a Simone di aver ucciso Carmela andando contro i suoi ordini, lo fa arrabbiare. Tuttavia Simone approfitta della cosa per provocare Annarella e Sharon rivelando alle due ragazze che Carmela è stata ammazzata. Lino ora lavora al porto, però gli manca l’IPM ma, per aver provocato i suoi colleghi, viene picchiato e licenziato. Mentre è solo in casa immagina di vedere Alina e si mette in ginocchio a piangere. Stefano informa Samuele che verrà trasferito all’IPM di Milano, ad un tratto il ragazzo si arrabbia avendo notato che ha menzionato solo il suo trasferimento e non quello di Federico.

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Alfonso Capuozzo: Simone
  • Manuele Velo: Tommaso
  • Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo
  • Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella
  • Artem: Pino ‘o pazzo
  • Salahudin Tidjani Imrana: Diego detto Dobermann
  • Francesco Luciani: Samuele
  • Francesco Di Tullio: Federico
  • Maria Esposito: Rosa Ricci
  • Yeva Sai: Alina
  • Giovanna Sannino: Carmela
  • Rebecca Mogavero: Marta
  • Elisa Tonelli: Sonia
  • George Li: Lorenza
  • Joyce Huang: Mei Ling
  • Cartisia Somma: Sharon
  • Carlotta Pinto: Marika
  • Greta De Rosa: Annarella
  • Virginia Bocelli: Stella
  • Carmine Recano: Massimo Esposito
  • Lucrezia Guidone: Sofia Durante
  • Vincenzo Ferrera: Beppe
  • Antonio De Matteo: Lino
  • Romano Reggiani: Stefano Stazi
  • Francesca Agostini: Claudia
  • Antonia Truppo: Maria Ricci
  • Tea Falco: Loredana
  • Agostino Chiummariello: Gennaro
  • Carmen Pommella: Nunzia
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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