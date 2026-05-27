Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:01
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv martedì 26 maggio: Pare parecchio Parigi, Un nuovo inizio, DiMartedì

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv martedì 26 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 26 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Pare parecchio Parigi. Su Rai 2 Belve crime. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Un nuovo inizio. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 26 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 26 maggio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 26 maggio 2026
TV / Pare parecchio Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 26 maggio 2026 su La7
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 26 maggio 2026
TV / Pare parecchio Parigi: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 26 maggio 2026 su La7
TV / Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 maggio 2026
TV / Un nuovo inizio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 26 maggio
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 26 maggio su Rete 4
Spettacoli / Casa Abis: "Siamo i Me contro te col mutuo"
Gossip / Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: "Nicola Pietrangeli mi ha rovinato la vita"
TV / Ascolti tv lunedì 25 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, Newsroom
TV / I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata
Ricerca