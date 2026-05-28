Ascolti tv mercoledì 27 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 27 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Mare fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Indiana Jones e il quadrante del destino. Su Italia 1 Tre uomini e una gamba. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 27 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.