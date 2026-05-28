Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Ender esce totalmente incolume dall’incidente orchestrato da Sahika: da un flashback si scopre che, il giorno prima, Caner, ha visto manomettere l’auto e l’ha avvisata, cosicché lei, intuendo la trappola, si è protetta scendendo dal van prima dell’incidente. Per farla tacere, Sahika le offre delle azioni della holding, pari al 5%: la proposta alletta Ender che, decisa a radicarsi nell’azienda, si riavvicina ad Halit con la scusa di chiedergli un consiglio, nella speranza di allearsi con lui quando riprenderà in mano i suoi affari.

Halit, intenzionato a scoprire chi è l’artefice della sua rovina, lascia casa di Sitki e, con la scusa di una perdita in casa, si fa accogliere da Yildiz. Qui, Zehra, triste per la condizione di ristrettezze in cui si trova, ha ricominciato ad abusare di alcolici. Una volta accolto Halit, sia Yildiz che Lila, Aysel e Asuman cercano disperatamente di far riprendere Zehra, per non farla trovare in quello stato da suo padre. Riempiendola di bibite eccitanti e caffè, riescono a portarla a tavola. La situazione degenera quando Zehra, iniziando a sentirsi molto agitata, comincia a comportarsi in modo strano. Con una scusa, Yildiz riesce a mandare in camera le ragazze e a persuadere Halit, sempre più sospettoso, che vada tutto bene. Inaspettatamente, Yildiz riceve la visita del signor Kerim, nuovo amministratore delegato della holding, che, infatuato di lei, vuole chiederle perché davanti ad Halit abbia fatto finta di non conoscerlo.

Avendo intravisto l’ipotesi di un triangolo amoroso a discapito di Sahika, Ender organizza una cena invitando a casa Kerim e Yildiz. Il nuovo amministratore delegato della holding sembra essere del tutto indifferente alle attenzioni di Sahika, ma mostra, invece, un forte interesse per Yildiz. Tuttavia, Kerim non è il solo: Halit sembra infatti determinato a riconquistare la sua ex-moglie e, approfittando della sua ospitalità, passa più tempo con la famiglia.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 28 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.