Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 28 maggio

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Ender esce totalmente incolume dall’incidente orchestrato da Sahika: da un flashback si scopre che, il giorno prima, Caner, ha visto manomettere l’auto e l’ha avvisata, cosicché lei, intuendo la trappola, si è protetta scendendo dal van prima dell’incidente. Per farla tacere, Sahika le offre delle azioni della holding, pari al 5%: la proposta alletta Ender che, decisa a radicarsi nell’azienda, si riavvicina ad Halit con la scusa di chiedergli un consiglio, nella speranza di allearsi con lui quando riprenderà in mano i suoi affari.

Halit, intenzionato a scoprire chi è l’artefice della sua rovina, lascia casa di Sitki e, con la scusa di una perdita in casa, si fa accogliere da Yildiz. Qui, Zehra, triste per la condizione di ristrettezze in cui si trova, ha ricominciato ad abusare di alcolici. Una volta accolto Halit, sia Yildiz che Lila, Aysel e Asuman cercano disperatamente di far riprendere Zehra, per non farla trovare in quello stato da suo padre. Riempiendola di bibite eccitanti e caffè, riescono a portarla a tavola. La situazione degenera quando Zehra, iniziando a sentirsi molto agitata, comincia a comportarsi in modo strano. Con una scusa, Yildiz riesce a mandare in camera le ragazze e a persuadere Halit, sempre più sospettoso, che vada tutto bene. Inaspettatamente, Yildiz riceve la visita del signor Kerim, nuovo amministratore delegato della holding, che, infatuato di lei, vuole chiederle perché davanti ad Halit abbia fatto finta di non conoscerlo.

Avendo intravisto l’ipotesi di un triangolo amoroso a discapito di Sahika, Ender organizza una cena invitando a casa Kerim e Yildiz. Il nuovo amministratore delegato della holding sembra essere del tutto indifferente alle attenzioni di Sahika, ma mostra, invece, un forte interesse per Yildiz. Tuttavia, Kerim non è il solo: Halit sembra infatti determinato a riconquistare la sua ex-moglie e, approfittando della sua ospitalità, passa più tempo con la famiglia.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 28 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Permette? Alberto Sordi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 maggio 2026
TV / Sarabanda Celebrity: anticipazioni, giochi e ospiti dello show musicale con Enrico Papi
Ti potrebbe interessare
TV / Permette? Alberto Sordi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 maggio 2026
TV / Sarabanda Celebrity: anticipazioni, giochi e ospiti dello show musicale con Enrico Papi
Musica / Enzo Iacchetti contro Francesco De Gregori: "Che delusione che sei"
TV / Ascolti tv mercoledì 27 maggio: Il Commissario Montalbano, Indiana Jones, Mare fuori 6
TV / Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1
TV / Indiana Jones e il quadrante del destino: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Tre uomini e una gamba: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca