Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:46
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La sala professori: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La sala professori: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La sala professori (Das Lehrerzimmer), film drammatico tedesco del 2023 diretto da İlker Çatak che è stato candidato per rappresentare la Germania nella categoria dell’Oscar al miglior film in lingua straniera nell’edizione 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella classe della giovane e idealista insegnante Carla Nowak, gli studenti nell’ultimo periodo vengono spesso assillati dagli altri professori, intenzionati a scovare l’identità dell’alunno che avrebbe compiuto alcuni piccoli furti verificatisi nella sala professori. Carla li incoraggia a rimanere in silenzio se non si sentono a proprio agio, ma gli altri insegnanti insistono sulla questione, tanto da ordinare a tutti gli allievi maschi della classe di Carla a consegnare i propri portafogli per l'”ispezione”. In particolare nel portafoglio di uno dei ragazzi, lo studente di origine turca Ali, vengono trovati molti soldi, cosa che porta gli insegnanti ad accusare il ragazzo di furto: tuttavia, quando vengono convocati per un colloquio i genitori di Ali, questi ultimi informano gli insegnanti che i soldi trovati erano semplicemente la paghetta di Ali, e accusano gli insegnanti di islamofobia per le loro accuse infondate contro il figlio. Non volendo accusare in anticipo nessuno, Carla decide così di indagare

La sala professori: il cast

Abbiamo visto la trama de La sala professori, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Leonie Benesch: Carla Nowak
  • Michael Klammer: Thomas Liebenwerda
  • Rafael Stachowiak: Milosz Dudek
  • Anne-Kathrin Gummich: Bettina Böhm
  • Eva Löbau: Friederike Kuhn
  • Kathrin Wehlisch: Lore Semnik
  • Sarah Bauerett: Vanessa König
  • Leonard Stettnisch: Oskar
  • Oscar Zickur: Lukas
  • Antonia Luise Krämer: Jenny
  • Elsa Krieger: Hatice
  • Vincent Stachowiak: Tom
  • Can Rodenbostel: Ali
  • Padmé Hamdemir: Jieun
  • Lisa Matie Trense: Luise
  • Johanna Götting: Krissi
  • Jade Nadarajah: Mitra
  • Uygar Tamer: sig.ra Yilmaz
  • Özgür Karadeniz: signor Yilmaz

Streaming e tv

Dove vedere La sala professori in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 maggio 2026
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Jurassic World – Il dominio: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 maggio 2026
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Jurassic World – Il dominio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Con il cuore – Nel nome di Francesco: tutto quello che c’è da sapere sulla serata benefica
TV / John Wick 4: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 29 maggio 2026
TV / Ascolti tv giovedì 28 maggio: Permette? Alberto Sordi, Forbidden Fruit, Pizzapulita
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 28 maggio 2026
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 maggio 2026
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 28 maggio
Ricerca