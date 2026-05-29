La sala professori: tutto quello che c’è da sapere sul film
La sala professori: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La sala professori (Das Lehrerzimmer), film drammatico tedesco del 2023 diretto da İlker Çatak che è stato candidato per rappresentare la Germania nella categoria dell’Oscar al miglior film in lingua straniera nell’edizione 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nella classe della giovane e idealista insegnante Carla Nowak, gli studenti nell’ultimo periodo vengono spesso assillati dagli altri professori, intenzionati a scovare l’identità dell’alunno che avrebbe compiuto alcuni piccoli furti verificatisi nella sala professori. Carla li incoraggia a rimanere in silenzio se non si sentono a proprio agio, ma gli altri insegnanti insistono sulla questione, tanto da ordinare a tutti gli allievi maschi della classe di Carla a consegnare i propri portafogli per l'”ispezione”. In particolare nel portafoglio di uno dei ragazzi, lo studente di origine turca Ali, vengono trovati molti soldi, cosa che porta gli insegnanti ad accusare il ragazzo di furto: tuttavia, quando vengono convocati per un colloquio i genitori di Ali, questi ultimi informano gli insegnanti che i soldi trovati erano semplicemente la paghetta di Ali, e accusano gli insegnanti di islamofobia per le loro accuse infondate contro il figlio. Non volendo accusare in anticipo nessuno, Carla decide così di indagare
La sala professori: il cast
Abbiamo visto la trama de La sala professori, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Leonie Benesch: Carla Nowak
- Michael Klammer: Thomas Liebenwerda
- Rafael Stachowiak: Milosz Dudek
- Anne-Kathrin Gummich: Bettina Böhm
- Eva Löbau: Friederike Kuhn
- Kathrin Wehlisch: Lore Semnik
- Sarah Bauerett: Vanessa König
- Leonard Stettnisch: Oskar
- Oscar Zickur: Lukas
- Antonia Luise Krämer: Jenny
- Elsa Krieger: Hatice
- Vincent Stachowiak: Tom
- Can Rodenbostel: Ali
- Padmé Hamdemir: Jieun
- Lisa Matie Trense: Luise
- Johanna Götting: Krissi
- Jade Nadarajah: Mitra
- Uygar Tamer: sig.ra Yilmaz
- Özgür Karadeniz: signor Yilmaz
Streaming e tv
Dove vedere La sala professori in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.