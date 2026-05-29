Ascolti tv giovedì 28 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 28 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Permette? Alberto Sordi. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Su La7 Pizzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 28 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 28 maggio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Permette? Alberto Sordi interessa 1.880.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.924.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.224.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video 872.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Splendida Co.co.co! segna 783.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 732.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 861.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 MasterChef ottiene 424.000 spettatori (3.4%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.720.000 spettatori (21.5%) e Affari Tuoi arriva a 4.496.000 spettatori (23.8%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.606.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.467.000 spettatori pari al 23.7% dalle 20:52 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 498.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 996.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 882.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.292.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 910.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 878.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.680.000 spettatori (9.1%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.671.000 spettatori pari al 24.8%, mentre L’Eredità coinvolge 4.047.000 spettatori pari al 29.1%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.515.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro convince 2.097.000 spettatori (16.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (413.000 – 4.3%), F.B.I. conquista 430.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 587.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 299.000 spettatori (2.6%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 601.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.015.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 817.000 spettatori (5.1%) e Tribù sigla 616.000 spettatori (3.6%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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