Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.720.000 spettatori (21.5%) e Affari Tuoi arriva a 4.496.000 spettatori (23.8%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.606.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.467.000 spettatori pari al 23.7% dalle 20:52 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 498.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 996.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 882.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.292.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 910.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 878.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.680.000 spettatori (9.1%).