Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 maggio 2026

Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata saranno il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Presidente del Senato Ignazio La Russa, con cui si analizzeranno le grandi urgenze geopolitiche che coinvolgono l’Italia: dalla guerra in Iran agli equilibri internazionali tra Stati Uniti, Israele e Cina, fino alle prospettive future per l’Europa e il nostro Paese nello scenario globale. A seguire, un focus sui risultati delle elezioni amministrative e sulle possibili conseguenze per gli assetti politici in vista delle elezioni del prossimo anno. Spazio poi ad un approfondimento sui temi della sicurezza e dell’integrazione e ai nuovi sviluppi sul caso Garlasco. Tra gli ospiti anche: Davide Faraone (IV), Isabella Tovaglieri (Lega) e Pierfrancesco Majorino (Pd).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 28 maggio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.