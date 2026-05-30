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Continuavano a chiamarlo Trinità: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

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di Giovanni Macchi
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Continuavano a chiamarlo Trinità: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 30 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Continuavano a chiamarlo Trinità, film del 1971 diretto da E.B. Clucher. Film italiano del genere spaghetti-western, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, è il seguito di Lo chiamavano Trinità…, interpretato dagli stessi protagonisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

California, ‘800. Bambino, bandito robusto e rissoso, è rimasto solo, appiedato e senza munizioni dopo uno scontro a fuoco in pieno deserto. Incontra altri quattro fuorilegge e, dopo avergli elemosinato delle pallottole, li deruba di cavalli, denaro e fagioli appena cucinati, e ne colpisce uno con un pugno in testa lasciandolo offeso.

Più tardi sopraggiunge suo fratello Trinità, pistolero malvestito e scansafatiche, sdraiato nella sua solita treggia. Visto il suo aspetto trasandato, i quattro lo scambiano per un inetto e cercano di sottrargli il cavallo, ma il giovane li sconsiglia mostrandogli la sua abilità con la pistola. Anche lui si sazia dei loro fagioli e, infine, li costringe a pestarsi fra loro.

Ripreso il viaggio, Trinità raggiunge la casa dei genitori, dove vi trova anche Bambino. Quest’ultimo è tutt’altro che felice di rivederlo a causa dei precedenti contrasti. Il loro padre, un anziano bandito alcolizzato e sofferente di cuore, chiede a Bambino di accudire il giovane fratello e di indirizzarlo alla carriera di fuorilegge.

Continuavano a chiamarlo Trinità: il cast

Abbiamo visto la trama di Continuavano a chiamarlo Trinità, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Terence Hill: Trinità
  • Bud Spencer: Bambino
  • Harry Carey Jr.: padre di Trinità e Bambino
  • Yanti Somer: figlia dei contadini
  • Jessica Dublin: Perla, madre di Trinità e Bambino
  • Enzo Tarascio: Mitch
  • Pupo De Luca: priore
  • Dana Ghia: contadina
  • Emilio Delle Piane: James Parker
  • Enzo Fiermonte: contadino
  • Tony Norton: Wild Cat Hendriks
  • Franco Ressel: capo cameriere
  • Riccardo Pizzuti: fuorilegge coi baffi
  • Benito Stefanelli: Stingary Smith
  • Fortunato Arena: scagnozzo di Parker
  • Gérard Landry: Lopert
  • Jean Louis: Murdock
  • Luigi Bonos: taverniere
  • Gildo Di Marco: messicano
  • Adriano Micantoni: vice
  • Gilberto Galimberti: giocatore di poker bendato

Streaming e tv

Dove vedere Continuavano a chiamarlo Trinità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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