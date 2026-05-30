Continuavano a chiamarlo Trinità: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
Continuavano a chiamarlo Trinità: trama, cast e streaming del film su Rete 4
Questa sera, sabato 30 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Continuavano a chiamarlo Trinità, film del 1971 diretto da E.B. Clucher. Film italiano del genere spaghetti-western, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, è il seguito di Lo chiamavano Trinità…, interpretato dagli stessi protagonisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
California, ‘800. Bambino, bandito robusto e rissoso, è rimasto solo, appiedato e senza munizioni dopo uno scontro a fuoco in pieno deserto. Incontra altri quattro fuorilegge e, dopo avergli elemosinato delle pallottole, li deruba di cavalli, denaro e fagioli appena cucinati, e ne colpisce uno con un pugno in testa lasciandolo offeso.
Più tardi sopraggiunge suo fratello Trinità, pistolero malvestito e scansafatiche, sdraiato nella sua solita treggia. Visto il suo aspetto trasandato, i quattro lo scambiano per un inetto e cercano di sottrargli il cavallo, ma il giovane li sconsiglia mostrandogli la sua abilità con la pistola. Anche lui si sazia dei loro fagioli e, infine, li costringe a pestarsi fra loro.
Ripreso il viaggio, Trinità raggiunge la casa dei genitori, dove vi trova anche Bambino. Quest’ultimo è tutt’altro che felice di rivederlo a causa dei precedenti contrasti. Il loro padre, un anziano bandito alcolizzato e sofferente di cuore, chiede a Bambino di accudire il giovane fratello e di indirizzarlo alla carriera di fuorilegge.
Continuavano a chiamarlo Trinità: il cast
Abbiamo visto la trama di Continuavano a chiamarlo Trinità, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Terence Hill: Trinità
- Bud Spencer: Bambino
- Harry Carey Jr.: padre di Trinità e Bambino
- Yanti Somer: figlia dei contadini
- Jessica Dublin: Perla, madre di Trinità e Bambino
- Enzo Tarascio: Mitch
- Pupo De Luca: priore
- Dana Ghia: contadina
- Emilio Delle Piane: James Parker
- Enzo Fiermonte: contadino
- Tony Norton: Wild Cat Hendriks
- Franco Ressel: capo cameriere
- Riccardo Pizzuti: fuorilegge coi baffi
- Benito Stefanelli: Stingary Smith
- Fortunato Arena: scagnozzo di Parker
- Gérard Landry: Lopert
- Jean Louis: Murdock
- Luigi Bonos: taverniere
- Gildo Di Marco: messicano
- Adriano Micantoni: vice
- Gilberto Galimberti: giocatore di poker bendato
Streaming e tv
Dove vedere Continuavano a chiamarlo Trinità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.