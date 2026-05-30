Continuavano a chiamarlo Trinità: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 30 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Continuavano a chiamarlo Trinità, film del 1971 diretto da E.B. Clucher. Film italiano del genere spaghetti-western, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, è il seguito di Lo chiamavano Trinità…, interpretato dagli stessi protagonisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

California, ‘800. Bambino, bandito robusto e rissoso, è rimasto solo, appiedato e senza munizioni dopo uno scontro a fuoco in pieno deserto. Incontra altri quattro fuorilegge e, dopo avergli elemosinato delle pallottole, li deruba di cavalli, denaro e fagioli appena cucinati, e ne colpisce uno con un pugno in testa lasciandolo offeso.

Più tardi sopraggiunge suo fratello Trinità, pistolero malvestito e scansafatiche, sdraiato nella sua solita treggia. Visto il suo aspetto trasandato, i quattro lo scambiano per un inetto e cercano di sottrargli il cavallo, ma il giovane li sconsiglia mostrandogli la sua abilità con la pistola. Anche lui si sazia dei loro fagioli e, infine, li costringe a pestarsi fra loro.

Ripreso il viaggio, Trinità raggiunge la casa dei genitori, dove vi trova anche Bambino. Quest’ultimo è tutt’altro che felice di rivederlo a causa dei precedenti contrasti. Il loro padre, un anziano bandito alcolizzato e sofferente di cuore, chiede a Bambino di accudire il giovane fratello e di indirizzarlo alla carriera di fuorilegge.

Continuavano a chiamarlo Trinità: il cast

Abbiamo visto la trama di Continuavano a chiamarlo Trinità, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Trinità

Bud Spencer: Bambino

Harry Carey Jr.: padre di Trinità e Bambino

Yanti Somer: figlia dei contadini

Jessica Dublin: Perla, madre di Trinità e Bambino

Enzo Tarascio: Mitch

Pupo De Luca: priore

Dana Ghia: contadina

Emilio Delle Piane: James Parker

Enzo Fiermonte: contadino

Tony Norton: Wild Cat Hendriks

Franco Ressel: capo cameriere

Riccardo Pizzuti: fuorilegge coi baffi

Benito Stefanelli: Stingary Smith

Fortunato Arena: scagnozzo di Parker

Gérard Landry: Lopert

Jean Louis: Murdock

Luigi Bonos: taverniere

Gildo Di Marco: messicano

Adriano Micantoni: vice

Gilberto Galimberti: giocatore di poker bendato

Streaming e tv

Dove vedere Continuavano a chiamarlo Trinità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 30 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.