I migliori dei migliori anni 2024: le anticipazioni (cast e ospiti) della puntata di oggi
I migliori dei migliori anni 2024: le anticipazioni (cast e ospiti) del Best of
Questa sera, sabato 30 maggio 2026, su Rai 1 va in onda in replica I migliori dei migliori anni, il meglio dell’ultima edizione de I migliori anni con la conduzione di Carlo Conti. Un programma amato da grandi e giovani, per rivivere il meglio della musica e delle abitudini dei decenni passati, con un pizzico di nostalgia. Si tratta dunque di un best of delle migliori esibizioni e ospiti delle puntate di questa edizione. Anticipazioni e ospiti.
Anticipazioni e ospiti
Quella de I Migliori anni 2024 è stata un’edizione di grande successo, con ospiti di primo piano. Rivivremo dunque il meglio di questa edizione, che ha visto esibizioni di musica italiana e internazionale a cavallo tra i vari decenni. Tra questi Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Marcella Bella, I Nomadi, Nek e Francesco Renga, Rita Pavone, Raf, Ron, Alan Sorrenti, Gloria Gaynor, Patty Pravo, Nile Rodgers e molti altri. Altri ospiti si sono fatti intervistare aprendo il loro cassetto dei ricordi, come Simona Ventura, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone. Maurizio Battista ha portato la sua comicità. Senza dimenticare i famosi ‘Noi che’, marchio del programma e sorta di memoria collettiva del passato, più o meno recente, dell’Italia.
Streaming e tv
Dove vedere I migliori dei migliori anni 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda con il best off questa sera, sabato 30 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.