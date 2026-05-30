I migliori dei migliori anni 2024: le anticipazioni (cast e ospiti) del Best of

Questa sera, sabato 30 maggio 2026, su Rai 1 va in onda in replica I migliori dei migliori anni, il meglio dell’ultima edizione de I migliori anni con la conduzione di Carlo Conti. Un programma amato da grandi e giovani, per rivivere il meglio della musica e delle abitudini dei decenni passati, con un pizzico di nostalgia. Si tratta dunque di un best of delle migliori esibizioni e ospiti delle puntate di questa edizione. Anticipazioni e ospiti.

Anticipazioni e ospiti

Quella de I Migliori anni 2024 è stata un’edizione di grande successo, con ospiti di primo piano. Rivivremo dunque il meglio di questa edizione, che ha visto esibizioni di musica italiana e internazionale a cavallo tra i vari decenni. Tra questi Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Marcella Bella, I Nomadi, Nek e Francesco Renga, Rita Pavone, Raf, Ron, Alan Sorrenti, Gloria Gaynor, Patty Pravo, Nile Rodgers e molti altri. Altri ospiti si sono fatti intervistare aprendo il loro cassetto dei ricordi, come Simona Ventura, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone. Maurizio Battista ha portato la sua comicità. Senza dimenticare i famosi ‘Noi che’, marchio del programma e sorta di memoria collettiva del passato, più o meno recente, dell’Italia.

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