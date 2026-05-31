Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa in tv 31 maggio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Messa in tv 31 maggio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 31 maggio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 31 maggio.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 31 maggio 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Catania. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 la recita dell’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 11 – Santa Messa dalla Cattedrale di Catania
Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV
Ore 19 – Santa Messa

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 30 maggio: Tutti i sogni ancora in volo, Gigi D’Alessio, Sapiens
TV / Tutti i sogni ancora in volo: anticipazioni e ospiti della seconda puntata
TV / Tutti i sogni ancora in volo streaming e diretta tv: dove vedere la puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 30 maggio: Tutti i sogni ancora in volo, Gigi D’Alessio, Sapiens
TV / Tutti i sogni ancora in volo: anticipazioni e ospiti della seconda puntata
TV / Tutti i sogni ancora in volo streaming e diretta tv: dove vedere la puntata
TV / Belle e Sebastien – L’avventura continua: quello che sappiamo del film su Italia 1
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 30 maggio
TV / I migliori dei migliori anni 2024: le anticipazioni (cast e ospiti) della puntata di oggi
TV / Continuavano a chiamarlo Trinità: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / Gigi D’Alessio, stadio Maradona – Una notte a Napoli: anticipazioni, cast, cantanti e ospiti del concerto su Canale 5
TV / Ascolti tv venerdì 29 maggio: Con il cuore, nel nome di Francesco, L’erede, Propaganda Live
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 maggio 2026
Ricerca