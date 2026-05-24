Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 24 maggio

Questa sera, mercoledì 24 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 24 maggio.

Anticipazioni

Nella puntata di oggi, domenica 24 maggio 2026, Le Iene Show propongono un inedito Tiziano Ferro, protagonista di un lungo faccia a faccia con Wad nel servizio di Riccardo Spagnoli: a pochi giorni dal ritorno negli stadi e dall’attesissimo concerto a San Siro, il cantante apre le porte del backstage del suo tour, mostrando tutto ciò che normalmente resta lontano dagli occhi del pubblico.

Ampio spazio poi alla cronaca nera. Gaston Zama torna sul delitto di Pierina Paganelli, concentrandosi sui dettagli più controversi dell’inchiesta. Alessandro Sortino affronta il cosiddetto “giallo della ricina”, ricostruendo le ultime ore della vicenda che ha portato alla morte di madre e figlia a Pietracatella. Torna inoltre il caso del delitto di Garlasco: Alessandro De Giuseppe ripercorre gli ultimi sviluppi investigativi sull’omicidio di Chiara Poggi.

Alice Martinelli racconta un retroscena amaro sull’attentato di Modena: nonostante l’invito ufficiale alla cerimonia istituzionale alla presenza di Mattarella e della Meloni, Osama e Mohamed, padre e figlio egiziani diventati simbolo di coraggio dopo aver contribuito a fermare l’attentatore, non sarebbero riusciti a partecipare perché nessuno avrebbe organizzato il loro trasferimento.

E ancora: Nicolò De Devitiis ha trascorso due giorni accanto a Samurai Jay, che si racconta senza filtri con ricordi personali, momenti difficili vissuti durante l’adolescenza e confessioni legate ai disturbi alimentari e agli episodi di bullismo subiti in passato. Tra gli ospiti in studio, Rocco Hunt.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 24 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.