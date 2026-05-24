Cercasi tata disperatamente: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Cercasi tata disperatamente, film della collana “Purché finisca bene”, diretto da Laura Chiossone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Marta Sironi, una trentacinquenne con un sogno ostinato: diventare una comica. Dopo aver fallito all’ennesimo concorso di stand-up, si ritrova senza lavoro e senza casa. Sarà la sua migliore amica Fabiana a ospitarla, ma a condizione che dia una svolta alla sua vita in soli tre giorni. Marta, però, non solo viene ripescata al concorso, ma trova anche un tetto, trasformandosi in “Frau Klara”, una tata tedesca severa e altamente qualificata. Lorenzo Nuti, un bel vedovo quarantacinquenne, ha infatti bisogno di un’educatrice inflessibile per domare i suoi due figli difficili, Chiara e Luigi. Quando i ragazzi scoprono la verità cominciano a ricattarla per ottenere maggiore libertà in casa. Tra colpi di scena e piccole bugie Marta viene smascherata da Federico, il proprietario del locale di stand-up dove si esibisce, e sarà costretta a scegliere se continuare a nascondersi oppure raccontare la verità.

Cercasi tata disperatamente: il cast

Abbiamo visto la trama di Cercasi tata disperatamente, ma qual è il cast? Tra gli attori principali troviamo: Elena Radonicich, Giorgio Pasotti, Giulietta Rebeggiani, Leo Besozzi, Alessio Praticò, Riccardo Maria Manera, Piera Russo, Domenico Pinelli, Pietro Delle Piane e la partecipazione di Neri Marcorè.

Streaming e tv

Dove vedere Cercasi tata disperatamente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 24 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.