Raiduo: la nuova edizione del programma comico di Rai 2 con Ale & Franz. Anticipazioni, cast, ospiti, comici, quante puntate, streaming

Raiduo è lo show comico con Ale e Franz che torna su Rai 2 in prima visione dal 25 novembre ogni lunedì con una nuova edizione. Il programma comico ideato da Alessandro Pozzoli vede come protagonisti Ale Franz, che curano la direzione artistica insieme alla collaborazione con il maestro Giampiero Solari. Ma vediamo insieme le anticipazioni, il cast, gli ospiti e i comici di Raiduo con Ale & Franz.

Anticipazioni, cast, comici, ospiti

Ci saranno alcune importanti novità pur rimanendo fedele all’idea sviluppata nella prima edizione. Nella seconda edizione il duo ha rinnovato i testi e dato nuova vita ai personaggi classici. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Giorgio Panariello, Rossella Brescia e Nina Zilli. Inoltre, quest’anno verrà dato spazio a dei comici emergenti, molto popolari sul web come, Lucia Arrigoni e Max Samaritani sempre nella prima puntata, che faranno il loro esordio televisivo.

Tutti comici e personaggi di grande professionalità hanno risposto positivamente alla proposta di interagire con Ale&Franz, diventando protagonisti degli sketch classici, dando nuova vitalità al repertorio. Tra le novità di questa edizione, i simpatici vecchietti Ermanno e Nanni saranno quest’anno coadiuvati da alcuni improbabili badanti quali Marco Marzocca nei panni del filippino Ariel, Mara Maionchi, Ippolita Baldini e Roberto Crema, ognuno dei quali cercherà di far impazzire i vecchietti. Ci sarà anche la band che da anni segue il programma, con il maestro Paolo Jannacci che con il prezioso lavoro musicale che accompagna ogni puntata.

Raiduo: quante puntate

Quante puntate sono previste per Raiduo con Ale e Franz? In tutto cinque puntate, in onda ogni lunedì dal 25 novembre 2024. L’ultima puntata è prevista per il 23 dicembre, subito prima di Natale. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 25 novembre 2024

Seconda puntata: 2 dicembre 2024

Terza puntata: 9 dicembre 2024

Quarta puntata: 16 dicembre 2024

Quinta puntata: 23 dicembre 2024

Streaming e tv

Dove vedere Raiduo con Ale & Franz? Appuntamento in prima visione ogni lunedì su Rai 2 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.