Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 4 maggio

Questa sera, domenica 4 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 4 maggio.

Anticipazioni

Domenica 4 maggio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside. La puntata, dal titolo “Amore bugiardo” firmata da Veronica Ruggeri e Carlotta Bizzarri, sarà dedicata a una domanda che tocca tutti: quanto conosciamo davvero la persona che amiamo? Nel corso della puntata si parlerà di amori che nascondono bugie, relazioni che si rivelano diverse da come sembravano, legami che esplodono sotto il peso di tradimenti e inganni. Una riflessione su quanto sia difficile, a volte, distinguere l’amore sincero da quello bugiardo.