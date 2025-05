Affari tuoi Speciale: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, domenica 4 maggio 2025, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda Affari tuoi Speciale, il programma condotto da Stefano De Martino con la partecipazione di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto: saranno loro i protagonisti di un gioco collegato alla partita vera e propria del game show che vedrà poi protagonista, un concorrente rappresentante della regione sorteggiata. Nel corso della serata interverranno anche Serena Brancale, Sal Da Vinci e Stash, che canteranno in studio i loro brani diventati veri e propri tormentoni del programma, ovvero “Anema e core”, “Rossetto e caffè” e “Tu con chi fai l’amore”. In studio, anche il Maestro Pino Perris con la sua orchestra.

Streaming e tv

Dove vedere Affari tuoi Speciale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 4 maggio 2025 – alle ore 20,35 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.